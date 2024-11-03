В Госдуме предложили разыграть между родителями новорожденных квартиры и автомобили

Между родителями новорожденных могут запустить лотерею. В качестве призов будут разыграны 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По мнению парламентария, данная мера простимулирует рождаемость в стране, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что вышеперечисленные призы будут разыгрываться ежемесячно.

Автор инициативы сослался на положительный опыт некоторых российский регионов, в которых розыгрыши призов среди малышей уже проводились.

Чернышов считает, что данную инициативу можно внедрить на общероссийском уровне с использованием информации ЗАГСов.

Если родителям новорожденных предоставить возможность выиграть машину или квартиру, то это будет отличным стимулом для увеличения рождаемости, считает парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тыс. руб.