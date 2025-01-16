В Госдуме хотят повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тыс рублей

В начале следующего месяца, а именно 16 января, депутаты Государственной Думы от различных политических сил планируют внести на рассмотрение законопроект, который предусматривает увеличение размера единовременной выплаты остатка материнского капитала до 20 тысяч рублей. Информацию об этом предоставило РИА Новости.

В настоящее время остаток материнского капитала можно получить только в том случае, если его сумма не более 10 тысяч рублей.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“, согласно которым остаток средств материнского (семейного) капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей», — приводится в пояснительной записке.

Разработчики законопроекта подчеркивают, что в условиях значительного повышения стоимости различных товаров и услуг, включая отдых, школьную форму и принадлежности, необходимо увеличить размер остатка материнского капитала, который может быть предоставлен в виде единовременного пособия.

«​Принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми», — заключается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлит программу маткапитала до 2030 года.