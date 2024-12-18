Правительство РФ продлит программу маткапитала до 2030 года

Программа материнского капитала в России будет продлена до 2030 года включительно. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По информации Мишустина, материнский капитал продолжит индексироваться. Первое ожидаемое повышение запланировано на февраль 2025 года. На текущий момент размер маткапитала составляет более 676 тыс. рублей на первенца, а на второго ребенка и последующих — более 893 тыс. рублей.

Премьер-министр РФ сообщил, что программа материнского капитала зарекомендовала себя как эффективная и востребованная инициатива. С момента ее запуска в 2007 году было выдано свыше 14 млн сертификатов, что свидетельствует о высокой заинтересованности семей в получении данной поддержки.

Пролонгация программы до 2030 года, добавил глава кабмина, позволит поддержать еще около 5 млн семей.

История действия программы в РФ включает несколько ключевых изменений. Изначально право на материнский капитал имели семьи с двумя и более детьми, однако с 1 января 2020 года возможность получать выплаты появилась и у семей с первым ребенком.

Кроме того, начиная с 2022 года, маткапитал индексируется с учетом уровня инфляции. В 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка устанавливается на уровне 630 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что педагогам, которые приехали работать в школы Донбасса и Новороссии, пообещали увеличить финансовую поддержку.