В Госдуме намерены полностью запретить продажу спиртного в российских супермаркетах

Алкоголь в России должен продаваться в розницу исключительно в специализированных магазинах, так называемых алкомаркетах. Реализация в любых других супер и минимаркетах должна быть прекращена. С такой законодательной инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.

Как гласит соответствующий законопроект, который цитирует URA.RU, это позволит существенно снизить объем потребляемой алкогольной продукции российскими гражданами. Кроме того, как рассказал один из авторов инициативы, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил, принятие законопроекта в разы уменьшит количество случаев продажи алкоголя детям, а также нанесет удар по контрафакту.

«Мы считаем, что одна из действенных мер, которые используются в разных странах мира, это специализированные магазины, куда, во-первых, несовершеннолетним вход запрещен. Во-вторых, после того, как такие магазины появятся, там будет действовать режим, когда алкоголь продавать просто будет нельзя, и нормально будет действовать система контроля продажи алкоголя, чтобы из-под полы не продавалось», — рассказал собеседник агентства.

Исключение составят лишь малонаселенные пункты и отдаленных районы РФ с одним магазином. В этом случае законопроектом допускается продажа алкогольных напитков рядом с товарами народного потребления.