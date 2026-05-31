В Госдуме нашли основания для уменьшения ключевой ставки

Ключевая ставка Центробанка, которая долгое время оставалась на отметке 14%, может наконец пойти вниз. На заседании 19 июня, по мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, регулятор, вероятно, примет решение о снижении показателя до 13,5%.

В беседе с журналистами ТАСС парламентарий выразил уверенность, что ближайшее заседание совета директоров Центрального банка принесет рынку долгожданное облегчение. По его расчетам, ставка будет уменьшена ровно на один процентный пункт.

Аксаков обратил внимание на то, что макроэкономическая картина заметно изменилась по сравнению с началом года.

«Сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться», — пояснил депутат, назвав это главным аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики.

Прогноз Аксакова вписывается в более широкий консенсус экспертов. Ранее руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист в комментарии для «Ленты.ру» также предсказывал постепенное удешевление денег. По его оценке, к концу 2026 года ключевая ставка может оказаться в коридоре 12-14%.

Таким образом, шаг до 13,5 в середине июня станет лишь первым этапом на пути к более комфортным для экономики значениям.