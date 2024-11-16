В Госдуме назвали «обнаглевшими» поднявших цены на жилье в два раза застройщиков

Действия российских застройщиков, что более чем вдвое по сравнению с показателями последних двух лет подняли стоимость недвижимости, не поддаются никакому уразумению. С такой критикой, как сообщает РИА Новости, выступил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий назвал «впаривающих» россиянам втридорога жилье застройщиков попросту «обнаглевшими».

«Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится», —. сказал Аксаков.

В продолжение темы подорожавшей недвижимости законодатель подчеркнул, что со временем взвинчивающим цены на квадратные метры застройщикам придётся пойти на их снижение.

«Жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать, такая ситуация будет», — заключил Аксаков.

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