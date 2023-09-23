В Госдуме назвали способ стабилизировать цены на топливо

Экспорт российского топлива не получится запретить надолго, потому что нефтеперерабатывающие заводы начнут терпеть убытки из-за этого. Стабилизировать рынок можно, прибегнув к корректировке налогового маневра. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Павел Завальный, его слова передает издание РИА Новости .

Кабмин РФ 21 сентября запретил поставки топлива другим государствам с целью стабилизировать внутренний рынок. Завальный заявил, что данная ограничительная мера продлится «максимум месяц», потому что в ином случае рынок столкнется с дефицитом на фоне остановки НПЗ, потерпевших убытки.

Он считает, что за этот период кабмину нужно разработать другие меры для стабилизации отечественного рынка. Депутат выразил мнение, что помочь может корректировка налогового маневра, подразумевая пошлины, демпфер и механизм компенсации.

Завальный также предложил повысить таможенные пошлины и параметры демпфера. По его мнению, это тоже может помочь российскому рынку стабилизироваться.

Он отметил, что предложение ФАС о наращивании обязательного объема продаж нефтепродуктов на бирже также повысит предложение и понизит стоимость топлива.