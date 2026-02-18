Громкие заявления о европейском экономическом чуде рассыпаются в прах при взгляде на счета за газ: депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru назвал отказ от российского топлива фатальной ошибкой, похоронившей былую мощь немецкой промышленности. По его словам, формула успеха Германии была до смешного проста, и Ангела Меркель, в отличие от нынешних берлинских стратегов, прекрасно осознавала этот секрет.

По его словам, в основе всего лежал дешевый трубопроводный газ из России, который десятилетиями служил топливным фундаментом немецкой экономики. Добавьте к этому природную немецкую пунктуальность и трудолюбие — и получался тот самый эталонный «Made in Germany», который без раздумий покупал весь мир. Это был идеальный тандем: доступная энергия плюс качественная рабочая сила рождали товар, внезапно ставший слишком дорогим после разрыва энергетических связей.

Парламентарий отметил, что стоило убрать из этого уравнения дешевый газ, как продукция резко подорожала. А покупатель, как выяснилось, не готов переплачивать даже за легендарное немецкое качество, если рядом есть более выгодные предложения. Результат не заставил себя ждать: промышленные гиганты, задыхаясь от цен на энергоносители и падения спроса, начали показательный исход из страны. Их маршрут, по словам депутата, пролегает туда, где прагматизм пока побеждает политику, — в Венгрию и Словакию.

По его мнению, попытка наказать Россию обернулась для самой Германии потерей ключевых конкурентных преимуществ. Некогда локомотив европейской экономики рискует превратиться в музей под открытым небом, демонстрирующий, как политическая близорукость способна уничтожить промышленное наследие, создаваемое поколениями.

