Макрон против Мерца: раскол между Францией и Германией мешает Европе бороться за мировые рынки

Главы государств Евросоюза на экстренной встрече в Бельгии заявили о критической необходимости реформирования экономики для противостояния экспансии США и Китая. Об этом сообщает Reuters.

Основной угрозой для европейского бизнеса названа стоимость энергоресурсов: сегодня цены на электричество в блоке более чем вдвое превышают показатели основных мировых конкурентов. Без решительных мер ЕС рискует полностью потерять сталелитейную и нефтехимическую отрасли, которые являются фундаментом процветания региона.

Несмотря на общее признание проблемы, внутри союза сохраняются глубокие противоречия. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на масштабных совместных заимствованиях и стратегии приоритетных закупок европейских товаров. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против наращивания общего долга, призывая сосредоточиться на повышении производительности труда и заключении новых торговых соглашений.

Ситуацию осложняют предупреждения экспертов о возможной медленной агонии европейской экономики в случае провала реформ. Авторы докладов о состоянии единого рынка, призвали к немедленному объединению финансовых систем. Макрон предложил установить июнь 2026 года крайним сроком для принятия конкретных решений. Французский лидер подчеркнул, что если все 27 стран не смогут договориться, наиболее активные члены союза должны начать углубленное сотрудничество самостоятельно, чтобы ускорить процессы диверсификации торговли и снижения налоговой нагрузки на экологические выбросы.

