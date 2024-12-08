В Госдуме объяснили россиянам, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники

В соответствии с информацией, предоставленной депутатом Государственной Думы Сергеем Гавриловым (фракция КПРФ), за каждый отработанный час в период с 1 по 8 января необходимо выплачивать двойную оплату. Это касается и работы в праздничные дни. Об этом сообщает РИА Новости.

В период новогодних каникул тема заработной платы становится предметом обсуждения как для работников, так и для работодателей. Важно помнить, что в соответствии с положениями статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, этот вопрос чётко регулируется законодательством.

«Согласно нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час», — сказал Гаврилов.

По его словам, для работников, получающих фиксированную заработную плату, это может означать получение дополнительной оплаты сверх установленной нормы рабочего времени в месяц. Если работа в праздничные дни превышает норму, то работнику оплачиваются дополнительные часы или дни по двойному тарифу.

«Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата распространяется на те часы, которые пришлись на праздник», — рассказал Гаврилов.

Депутат напомнил, что законодательство также предусматривает возможность выбора: если работник предпочитает получить дополнительный выходной вместо двойной оплаты, то такой выходной предоставляется по согласованию с работодателем. Однако в этом случае работа в праздничный день оплачивается по обычной ставке, а день отдыха не оплачивается.

«Если же работодатель отказывается выполнить свои обязательства по оплате праздничной работы, сотрудник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Такие нарушения могут привести к административным штрафам для организации и ее должностных лиц», — заключил Гаврилов.

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