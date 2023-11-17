В Госдуме объяснили рост цен на недвижимость в стране

Рост цен на недвижимость в стране вызван сильно подорожавшим долларом, что повысило расходы компаний на стройматериалы. Соответствующее заявление сделал депутат российской Государственной думы Николай Арефьев, его слова передает издание «Лента.ру» .

Арефьев заявил, что Центробанк ошибается, когда называет льготную ипотеку единственной причиной повышения цен на рынке недвижимости. Он напомнил о том, что такая ипотека существует давно, а подорожало жилье лишь сейчас. В этом депутат обвинил именно американскую валюту.

Он сообщил, что отечественные компании закупают материалы по ценам, которые зависят от курса доллара практически напрямую. По словам депутата, подорожали почти все виды материалов, что повлияло на итоговую стоимость недвижимости.