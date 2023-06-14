В Госдуме подготовлен законопроект об увеличении зарплаты учителям
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Зарплаты учителям необходимо как можно скорее увеличить до двух с половиной минимальных размеров оплаты труда. Соответствующий проект закона уже подготовлен парламентариями и будет внесен в Госдуму на ближайшем пленарном заседании.
Как отметил один ихз авторов документа, депутат Ярослав Нилов, зарплаты учителей — грамотные инвестирование бюджетных ассигнований в грядущие поколения.
«Подготовили к внесению в Госдуму законопроект с гарантией дохода педагога на полной ставке не ниже 2,5 МРОТ — вне зависимости от региона», — написал Нилов в своем аккаунте в соцсетях.
Законодатель подчеркнул, что качество образования в России не должно ни коим образом страдать, особенно от бюджетов регионов.