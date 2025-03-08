В Госдуме потребовали от ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы

Лидер политической силы «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с просьбой к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому принять меры для уменьшения стоимости цветов и цветочных композиций. Копия этого обращения опубликована RT.

По словам Миронова, оптовики и владельцы магазинов стремятся получить прибыль за несколько мартовских дней, которая позволит им обеспечить себя до конца года. Это, по сути, означает, что они пытаются извлечь выгоду за счет потребителей.

«Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь», — заявил он.

Ранее мы писали, что дороже всего в этом году стоят лилии, хризантемы, тюльпаны и розы. Так, стоимость лилий выросла на 39%, хризантем — на 31%, тюльпанов — на 25% и роз — на 12%. Учитывая это, можно выбрать в качестве подарка другие, не менее красивые цветы. Например, эустома, мимоза, гиацинт, гербера или просто гипсофилы.