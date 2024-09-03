В Госдуме предупредили о поднятии ЦБ ключевой ставки до 20% в сентябре
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Банк России может уже в сентябре поднять ключевую ставку до 20%. Такой прогноз в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке дал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
В беседе с ТАСС законодатель пояснил, указанные меры будут приняты регулятором в случае, если инфляционные тенденции в российской экономике продолжат движение к росту.
«Если рост цен продолжится, ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке», — сказал Аксаков.
Ранее сообщалось, что Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку.