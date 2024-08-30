Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

С 1 июля надбавка составит 0,25% от взвешенных по риску активов. Эта мера призвана повысить устойчивость банковского сектора.

В заявлении отмечается, что большинство банков с запасом соблюдают нормативы достаточности капитала, поэтому установление надбавки окажет незначительное влияние на кредитование экономики.

В долгосрочной перспективе антициклическая надбавка должна составить 1% от взвешенных по риску активов.

Регулятор объяснил уход от нулевой антициклической надбавки быстрым ростом кредитования при снижении достаточности капитала в банковском секторе.

Ранее в Центробанке сообщили, что россиянам было предоставлено около 154 тыс. кредитных и ипотечных каникул за полгода.