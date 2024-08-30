Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку
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Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков, сообщила пресс-служба регулятора.
С 1 июля надбавка составит 0,25% от взвешенных по риску активов. Эта мера призвана повысить устойчивость банковского сектора.
В заявлении отмечается, что большинство банков с запасом соблюдают нормативы достаточности капитала, поэтому установление надбавки окажет незначительное влияние на кредитование экономики.
В долгосрочной перспективе антициклическая надбавка должна составить 1% от взвешенных по риску активов.
Регулятор объяснил уход от нулевой антициклической надбавки быстрым ростом кредитования при снижении достаточности капитала в банковском секторе.
Ранее в Центробанке сообщили, что россиянам было предоставлено около 154 тыс. кредитных и ипотечных каникул за полгода.