В Госдуме рассказали о скором возвращении в РФ платежных систем Visa и Mastercard

Глава Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы Visa и Mastercard вскоре возобновят свою деятельность в России. Таким прогнозом он поделился в интервью ТАСС.

По словам Аксакова, несмотря на утрату значительной доли рынка, эти компании проявляют заинтересованность в восстановлении своих услуг на территории РФ.

«Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — отметил Аксаков.

Политик отметил, что Visa и Mastercard вновь позволят осуществлять транзакции со странами Европы и США.

В марте 2022 года платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. В Банке России отметили, что все карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ, однако за ее пределами они функционировать не будут.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что руководство бренда UNIQLO рассматривает возможность возвращения в РФ.