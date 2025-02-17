В Госдуме рассказали о скором возвращении в РФ платежных систем Visa и Mastercard
Аксаков: Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в РФ
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Глава Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы Visa и Mastercard вскоре возобновят свою деятельность в России. Таким прогнозом он поделился в интервью ТАСС.
По словам Аксакова, несмотря на утрату значительной доли рынка, эти компании проявляют заинтересованность в восстановлении своих услуг на территории РФ.
«Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — отметил Аксаков.
Политик отметил, что Visa и Mastercard вновь позволят осуществлять транзакции со странами Европы и США.
В марте 2022 года платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. В Банке России отметили, что все карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ, однако за ее пределами они функционировать не будут.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что руководство бренда UNIQLO рассматривает возможность возвращения в РФ.