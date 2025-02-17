Компания UNIQLO захотела вернуться на российский рынок

Компания UNIQLO рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Телеграм-канал SHOT сообщил , что в общем чате бывших сотрудников розничных магазинов возник вопрос от одного из экс-руководителей о желании вернуться на работу в японскую сеть.

По данным канала, конкретной информации о трудовых условиях и сроках не было представлено, и все обсуждения находятся в процессе. Официальных заявлений от компании пока не последовало.

Источник SHOT в Минпромторге подчеркнул, что для возврата такого крупного игрока потребуется от полтора до двух лет — на аренду торговых площадей, подбор и обучение персонала, а также организацию поставок.

ООО «Юникло (РУС)», являющееся дочерней структурой FAST RETAILING CO., LTD. в России, продолжает свою деятельность. Компания подает финансовую отчетность и предоставляет сведения в Пенсионный фонд, несмотря на отсутствие операций на рынке.

Ранее сообщалось, что повысить пошлины на импортные товары в России предложил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по контролю Дмитрий Гусев.