В Госдуме рассказали об идее снизить лимит беспошлинных покупок в интернете

Необходимость в снижении лимита на онлайн-покупки без пошлины объясняется поддержкой российских предпринимателей в сфере. Соответствующее заявление сделала депутат Наталия Полуянова в беседе с изданием «Лента.ру» .

Она сообщила, что окончательное решение еще не было принято, но отметила, что во времена санкций, нужно способствовать росту отечественных производителей и товаров.

Депутат подчеркнула, что онлайн-сектор является самым развивающимся, и поэтому важно поддержать российских производителей на этом рынке. Она убеждена, что у отечественных платформ есть потенциал для развития в области, и им нужна поддержка государства.

«Наши отечественные производители имеют огромный потенциал, который имеет право быть реализован», — заключила Полуянова.

Недавно стало известно о том, что в РФ задумались о снижении порога на беспошлинные покупки с 1000 до 200 евро.