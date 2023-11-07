В Госдуме собрались ввести надбавку к пенсии для многодетных россиян

Для российских пенсионеров старше 70 лет необходимо ввести дополнительную фиксированную пенсионную надбавку, если пожилые граждане указанной категории имели на иждивении в течение жизни троих и более детей. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

В своем письме на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, которое цитирует RT, законодатель отметила, что указанная надбавка является одной из назревших мер социальной поддержки населения россиян в возрасте 70+.

«В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой», — говорится в тексте обращения депутата.

В настоящее время только достигшие 80 лет или являющимся инвалидами I группы российские граждане могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 7567 рублей, напомнила Лантратова.