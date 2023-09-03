В Госдуме сообщили главное условие повышения ключевой ставки

Аксаков заявил, что ценник в 100 рублей за американский доллар является психологическим показателем, влияющим на состояние как граждан, так и бизнеса в стране. Депутат подчеркнул, что таким образом, люди и бизнес оказывают дополнительное давление на отечественную валюту. По мнению Аксакова, ориентир в 100 рублей за доллар тоже будет учитываться регулятором.

Он также отметил, что ЦБ будет сдерживать снижение рубля, если оно начнется. Главный инструмент для этого – повышение ставки, отметил эксперт. Аксаков заключил: чтобы не допускать роста инфляции выше показателя в 10%, нужно следить за процессом и контролировать его. В том числе, с помощью манипуляций с ключевой ставкой.