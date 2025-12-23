В Госдуме спрогнозировали повышение доходов россиян в 2026 году

В начале 2026 года россиян ждет заметное повышение доходов. Согласно прогнозу, озвученному в Госдуме, заработные платы в первом квартале вырастут на 4,5%. Такой рост станет возможен благодаря сохраняющемуся рекордно низкому уровню безработицы, что свидетельствует о стабильности и прочности рынка труда. Основой для этого позитивного сценария стали недавние экономические ориентиры, заданные руководством страны. Депутат Госдумы Каплан Панеш в интервью NEWS.ru пояснил , что такой рост зарплат на фоне высокой занятости — прямое следствие взвешенной политики, возвращающей экономику к сбалансированному развитию.

Он подчеркнул, что это говорит не просто о цифрах в статистике, а о реальном повышении благосостояния людей.

По мнению парламентария, тем не менее за очевидным плюсом стоит и новая серьезная задача для государства. Ключевым приоритетом теперь становится обеспечение опережающего роста производительности труда. Важно, чтобы зарплаты росли не на пустом месте, а подкреплялись эффективностью и технологичностью. Для этого уже создан необходимый фундамент: планы масштабной модернизации отраслей и точечная поддержка инновационных компаний, которые создают рабочие места нового типа.

Он отметил, что ожидаемое замедление инфляции станет дополнительным фактором, усиливающим реальную покупательную способность граждан. Таким образом, прогнозируемый рост доходов — это не разовый импульс, а часть комплексной стратегии, где благополучие населения напрямую увязывается с технологическим перевооружением и повышением эффективности всей экономики.

