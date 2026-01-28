В Госдуме заявили, что с февраля в России вырастут социальные выплаты и маткапитал

В феврале миллионы россиян, получающих поддержку от государства, увидят в своих кошельках ощутимую прибавку. Вслед за январской индексацией страховых пенсий на 7,6% наступает очередь социальных выплат. Их пересмотр — это плановая и автоматическая процедура, которая не требует никаких заявлений от граждан. Повышение коснется целого комплекса мер социальной защиты — всего около 40 различных гарантий. Как пояснила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, индексация пройдет на уровень фактической инфляции прошлого года, которая составила 5,6%. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По ее словам, в фокусе внимания — поддержка семьи и детства. Значительно вырастет материнский капитал, увеличится единовременная выплата при рождении ребенка, достигнув 28,5 тыс. рублей. Особо крупная сумма — свыше 217 тыс. рублей — положена тем, кто принимает в семью ребенка-инвалида, детей старше восьми лет или братьев и сестер.

Парламентарий добавила, что, кроме семей с детьми, прибавка затронет и другие ключевые области. Вырастут компенсации за набор социальных услуг, а также предельные размеры выплат, связанных с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Например, максимальная единовременная страховая выплата в таких случаях составит 163,6 тыс. рублей, а ежемесячное пособие при утрате трудоспособности — до 125,8 тыс.

По ее мнению, апрель 2026 года станет следующим важным рубежом для повышения доходов наименее защищенных граждан — запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%. Что касается пенсий военнослужащих и силовиков, то их традиционный пересчет ожидается в октябре, с ориентиром на рост денежного довольствия, который может быть скорректирован с учетом экономической ситуации.

Депутат резюмировала, что февральская индексация — это последовательный шаг в адаптации системы социальной поддержки к экономическим реалиям. Она обеспечивает сохранение покупательной способности выплат для десятков категорий граждан: от молодых родителей и людей с инвалидностью до ветеранов, смягчая для них влияние роста цен.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о ежеквартальной индексации пенсий.