Взялись за пенсионеров: выплаты пожилым людям решили изменить индексацией

В Государственную думу может быть внесен законодательный проект, предполагающий переход на ежеквартальную индексацию пенсионных выплат. Инициатива, разработанная группой депутатов под руководством Сергея Миронова, направлена на изменение действующих законов «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении», пишет ТАСС.

Согласно тексту документа, конкретный коэффициент индексации будет устанавливаться Правительством Российской Федерации. Авторы инициативы указывают, что существующая практика ежегодного пересчета зачастую не успевает за реальным ростом потребительских цен. Как отметил Миронов, пенсионеры фактически теряют полученную прибавку, поскольку новое подорожание товаров первой необходимости и лекарств быстро «съедает» увеличение выплат.

Принятие законопроекта, по мнению его разработчиков, будет способствовать усилению социальной защищенности граждан старшего поколения и других получателей пенсий.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска жалуются на сильный смог и удушливый запах.