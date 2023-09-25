В Госдуму внесен проект закона о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ
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Автором инициативы является председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Как пояснил законодатель, из-за невысокой зарплаты у педагога теряется мотивация грамотно обучать учащихся. А этого нельзя допускать.
Как приводится в пояснительных материалах к проекту закона, которые опубликовал Нилов, государству стоит помнить ,что учителя отвечают за будущее детей.
«Повышая заработную плату педагогам, мы сможем вновь сделать данную профессию престижной, уважаемой и востребованной», – сообщается в документе, опубликованном в аккаунте Нилова в соцсетях.
Ранее адвокат Нефедовский назвал категории российских граждан, которых коснется индексация зарплаты.