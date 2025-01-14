Депутат Куринный пояснил изменения в системе ОМС в 2025 году

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексея Куринного, на сегодняшний день практически весь спектр кардиохирургических вмешательств входит либо в программу ОМС, либо является высокотехнологичной медпомощью. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что сроки ожидания на данный момент не урегулированы, однако если пациент нуждается в экстренном вмешательстве, то оперативное вмешательство проводится вне очереди, по отдельному согласованию.

По мнению парламентария, немного расширено число операций на брахиоцефальных артериях, поскольку это новое развивающееся направление, и объемы были наращены вполне обоснованно. Данный метод позволяет эффективно лечить больных с острым нарушением мозгового кровообращения и восстанавливать их.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россиянам по ОМС станут доступны операции на сердце и реабилитация.