Депутат ГД Бассараб: часть пенсионеров получат двойную пенсию в декабре

В Госдуме рассказали о порядке получения пенсий в декабре и январе 2024-2025 года соответственно. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала « Лента.ру » о назначении двойных выплат некоторым гражданам.

По словам депутата, на двойную пенсию могут рассчитывать граждане, кто получает выплаты с третьего по восьмое число каждого месяца. То есть, назначать им будут средства за декабрь и за январь в один месяц.

Однако те, кто получает пенсию после восьмых чисел, получат выплаты в прежнем графике.

Напомним, что в следующем году проведут индексацию страховых пенсий на 7,3%, пенсионные выплаты станут больше. В 2025 году для этих целей выделят 824 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России с 2025 года превысят 15 000 рублей.