Депутат ГД Бассараб: часть пенсионеров получат двойную пенсию в декабре
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В Госдуме рассказали о порядке получения пенсий в декабре и январе 2024-2025 года соответственно. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Лента.ру» о назначении двойных выплат некоторым гражданам.
По словам депутата, на двойную пенсию могут рассчитывать граждане, кто получает выплаты с третьего по восьмое число каждого месяца. То есть, назначать им будут средства за декабрь и за январь в один месяц.
Однако те, кто получает пенсию после восьмых чисел, получат выплаты в прежнем графике.
Напомним, что в следующем году проведут индексацию страховых пенсий на 7,3%, пенсионные выплаты станут больше. В 2025 году для этих целей выделят 824 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России с 2025 года превысят 15 000 рублей.