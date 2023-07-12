В Химках построят новое производство хлеба и кондитерских изделий

До конца следующего года в городском округе Химки запустят производственный комплекс, там планируется выпекать хлеб, изготавливать кондитерские изделия.

Инвестиции в экономику округа составят порядка полмиллиарда рублей, появится более трехсот новых рабочих мест, сообщает пресс-служба городского округа Химки.

ООО «Солнечная долина» выпускает хлеб, булочки, пироги и пирожные с 2000 года, продукция подмосковной компании встречается по всей стране от Калининграда до Владивостока. Новое производство разместится в городском округе Химки, уже готова техническая документация, запуск производства назначен на 2024 год.

Для привлечения инвесторов в Химках действует ряд мер поддержки, включая муниципальные и региональные. Предприниматели активно пользуются льготными кредитами, субсидиями на развитие бизнеса и пр. Только в июне в администрацию округа поступило 12 заявок на предоставление поддержки: 9 — на приобретение и лизинг оборудования, 2 — на открытие предприятий по франшизе, 1 — компенсация за реализацию продукции на маркетплейсах.