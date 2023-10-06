В ходе экологической акции в Подмосковье собрано более тысячи тонн плодовых

В Подмосковье завершилась экологическая акция регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!».

Как отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, дачники и продавцы активно отправляли избытки урожая яблок и арбузов на переработку. В этом сезоне на корм свиньям или производство компоста сдано почти 1200 тонн.

В ходе акции региональные операторы расставили специальные бункера для сбора фруктов и ягод. Также бункеры были установлены на площадках для сбора КГО проекта «Мегабак». Дополнительно пункты вывоза организовали около овощебаз и крупных рынков.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с 2019 года реализует реформу по обращению с отходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область занимает второе место в России по выращиванию овощей в закрытом грунте.