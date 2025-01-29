В интернете начали принимать к оплате криптовалюту, которую рекламировал Трамп

Целый ряд цифровых платформ стали принимать к оплате за товары мемкоин, который также называют криптовалютой Трампа.Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Мемкоин был выпущен 17 января, и Дональд Трамп рекламировал данную криптовалюту в социальных сетях. Ранее считалось, что такие цифровые деньги не имеют никакой ценности и выпушены ради шутки. Но теперь ее стали принимать как оплату в ряде интернет-магазинов. К примеру, на мемкоины можно было приобрести кроссовки, часы и духи, которые относятся к «трамповским» брендам. Чуть позже турагенство Travala также стало принимать мемкоин как оплату за путевки и свои услуги.

«Эти варианты оплаты — один из ответов на вопрос о том, для чего может быть использован мемкоин президента, кроме как для спекуляций», — указало издание.

За короткий срок стоимость мемкоина взлетела в четыре раза, после чего снова снизилась, но уже не так сильно.

Ранее сообщалось, что на сайте Белого дома был опубликован портрет супруги Трампа Мелании. Первую леди Соединенных Штатов тут же обвинили в использовании искусственного интеллекта либо фотошопа. Его стали многие критиковать в социальных сетях.