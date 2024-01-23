Микрозелень будут производить в Истре в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль»

Производство микрозелени запустят в Истре в рамках реализации программы «Недвижимость за 1 рубль», сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания Rostoklife. В планах предприятия — запустить при содействии Корпорации развития Московской области вертикальную гидропонную сити-ферму.

В рамках программы компании предоставили помещение по льготной цене. В запуск производства будет инвестировано свыше двадцати миллионов рублей. Старт производства запланирован на второй квартал текущего года. Это позволит создать в округе два десятка рабочих мест.

Благодаря реализации программы в области уже более 170 предпринимателей смогли арендовать площадки по льготной ставке для запуска своих проектов.