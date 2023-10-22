В Израиле предложили привлечь палестинцев к сельхозработам

Министерство сельского хозяйства Израиля выступило с предложением принять на работу порядка 8 тысяч палестинцев, сообщает The Times of Israel.

По данным ведомства, сейчас отрасль испытывает дефицит в рабочей силе после отъезда иностранных сельхозрабочих на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. Дефицит составляет порядка 10 тысяч человек.

До начала конфликта в аграрном секторе Израиля работало около 27 тысяч тайцев. В настоящее время их число сократилось: около тысячи человек вернулись домой, некоторые работники погибли в результате обстрелов или попали в заложники.

Против предложения Минсельхоза выступил министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, который видит опасность размещения палестинских рабочих в израильских городах во время войны.