Из-за антироссийских санкций Япония может лишиться критически важных ресурсов, пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.

Энергетическая проблема остается важнейшей для небогатой ресурсами Японии. Если страна прекратит. Если из-за санкций Япония прекратит свое участие в российских газовых проектах, это будет иметь для нее далеко идущие последствия, предупреждает эксперт.

Тамаи отметил, что Япония уже понесла серьезные потери, отказавшись от экспорта своих автомобилей в Россию и потеряв тем самым один из важнейших рынков сбыта. После этого производство автомобилей пришлось сократить.