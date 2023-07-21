В Японии потребовали от Китая отменить проверки морепродуктов на радиоактивность

Японское правительство потребовало от Китая отменить тотальные проверки японских морепродуктов на радиоактивность. Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Он отметил, что международные проверки показали безопасность японской продукции, а позиция Китая противоречит общей тенденции к смягчению ограничений.

В Китае начали жестко проверять японские морепродукты после сброса в море воды с АЭС «Фукусима-1».

Подобные проверки требуют времени, из-за чего скоропортящаяся продукция приходит в негодность. Как писала газета Sankei, такой подход со стороны Китая фактически означает запрет на импорт японских морепродуктов.