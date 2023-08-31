В Калининграде начали производство китайского кроссовера Kaiyi Х3

Автомобильный холдинг «Автотор» начал сборку китайских кроссоверов Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro на заводе в Калининграде, сообщили в пресс-службе компании.

Первые автомобили уже сошли с конвейера. Ожидается, что цена на новые машины будет около 2 млн рублей.

В середине августа «Автотор» сообщил о выпуске первой партии кроссоверов BAIC X55.

Автосборочное предприятие «Автотор» основано в Калининграде в 1996 году. Ранее на предприятии выпускались автомобили таких брендов как BMW, KIA, Hyundai, Ford. Всего за время своей работы «Автотор» освоил сборку более 200 моделей.