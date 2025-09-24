В Кашире обсудили будущее крупного грибного производства
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В Кашире уже почти три десятилетия успешно развивается один из самых крупных в регионе грибных комплексов.
За это время предприятие завоевало репутацию надежного поставщика высококачественных шампиньонов, которые пользуются широкой известностью по всей России. Широкое распространение продукции на магазинных полках свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны покупателей и устойчивом росте предприятия.
Глава городского округа Роман Пичугин провел рабочую встречу с руководителем и его заместителем. В ходе обсуждения были рассмотрены планы по внедрению современных роботизированных технологий в производственный процесс, направленные на увеличение эффективности и улучшение качества продукции. Также большое внимание было уделено вопросам региональной поддержки и привлечению квалифицированных кадров.
«Для нас это не просто большое производство, а результат труда наших жителей. Здесь работает сплочённая команда, которая делает Каширу заметной на карте всей страны», — подчеркнул Роман Пичугин.