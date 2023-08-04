В Кемеровской области резко подорожал чай
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
В Кемеровской области выросли цены на отдельные продукты, прежде всего на байховый чай. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на территориальный орган статистики.
Уточняется, что рост его стоимости составил 2,5%.
Добавляется, что также выросли в цене фруктовое детское питание и курица.
Отмечается, что среди продуктов питания подешевели соски и сардельки, сливочное масло, вермишель, печенье, творог и сахар.