В Киеве предложили использовать российские замороженные резервы на погашение украинского госдолга

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил о намерении Украины использовать замороженные на Западе российские активы для погашения украинского госдолга.

Он полагает, что эти средства можно просто отобрать у России.

В мае депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины вырос до $124 млрд и будет продолжать увеличиваться.

Запад заморозил золотновалютных резервов России на $350 млрд. Также сотнями миллиардов долларов исчисляются блокированные активы российских компаний и граждан.

Однако на Западе не решаются тратить замороженные российские средства – это может создать опасный прецедент с непредсказуемыми последствиями. Пока что была только идея передать на восстановление Украины проценты с блокированных капиталов.