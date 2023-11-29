В Китае заявили о росте спроса на российскую продукцию

РФ экологично ведет сельское хозяйство, что сходится с китайским трендом на здоровый образ жизни. Это провоцирует рост розничных продаж муки и зерна из России от года к году. Об этом сообщил представитель Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd. Тянь Лю в беседе с изданием РИА Новости .

Тянь Лю сообщил о том, что его компания занимается импортом продукции из РФ. По его словам, по большей части импортируются льняное масло, семя и пшено. Он отметил, что соответствие китайскому тренду на здоровье является чем-то новым для местного рынка.

Представитель компании также сообщил о том, что большая часть поставляемой в КНР продукции приезжает с Дальнего Востока России. Сначала продукты пользовались популярностью у жителей страны, живущих неподалеку от России, но со временем все больше жителей китайских регионов приобщается к российским продуктам, рассказал Тянь Лю. Особым спросом пользуется мука из России, уточнил он.