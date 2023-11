В Китае заявили о росте спроса на российскую продукцию

РФ экологично ведет сельское хозяйство, что сходится с китайским трендом на здоровый образ жизни. Это провоцирует рост розничных продаж муки и зерна из России от года к году. Об этом сообщил представитель Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd. Тянь Лю в беседе с изданием РИА Новости.