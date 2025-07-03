Роспотребнадзор запросил у Армении причины запрета на ввоз эскимо
Роспотребнадзор запросил у Армении причины запрета на импорт мороженого
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Роспотребнадзор запросил официальный ответ у Армении о причинах запрета ввоза в страну эскимо «Коровка из Кореновки». Об этом вечером четверга пишет РИА Новости.
По данным журналистов, речь идет о партии «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури» группы компаний «Ренна», а партия была произведена 7 марта. В компании отметили, что Армения не давала комментарий на тему временного запрета ввоза эскимо на территорию страны, а если отклонения в продукции и были, то они могли возникнуть из-за неправильного хранения или транспортировки.
В Роспотребнадзоре также отметили, что мониторинг не выявлял какие-либо несоответствия товара требованиям безопасности или качеству, и запросили у армянских компетентных органов причины ограничений поставок продукции производства РФ и результаты проведенных исследований.
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