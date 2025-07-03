Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры двух стран
Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час
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Вечером четверга состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, пишет РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что диалог длился почти час.
Во время телефонного разговора президент России вновь отметил, что РФ будет добиваться первоначальных целей касаемо конфликта на Украине и не откажется от устранения его первопричин. На это Трамп заявил, что необходимо прекращать боевые действия. После этого президент США проинформировал Путина об успешном прохождении в сенате законопроекта о реформе в налоговой и миграционной сферах, а также оба политика обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Помимо этих тем, президенты обсуждали и перспективные экономические проекты в исследовании космоса и энергетике.
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