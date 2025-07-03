Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры двух стран

Во время телефонного разговора президент России вновь отметил, что РФ будет добиваться первоначальных целей касаемо конфликта на Украине и не откажется от устранения его первопричин. На это Трамп заявил, что необходимо прекращать боевые действия. После этого президент США проинформировал Путина об успешном прохождении в сенате законопроекта о реформе в налоговой и миграционной сферах, а также оба политика обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Помимо этих тем, президенты обсуждали и перспективные экономические проекты в исследовании космоса и энергетике.

Ранее политолог Бирюлин объяснил заявления президента России о западных партнерах.