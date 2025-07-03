В США обеспокоились возможными последствиями ссоры Москвы и Баку

Напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном, вызванная взаимными арестами граждан, может привести к серьезным изменениям на Кавказе. Так считают в The Washington Post, передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Аналитики издания подчеркивают, что Баку последовательно укрепляет свои позиции как самостоятельный региональный игрок. За последние годы страна значительно модернизировала вооруженные силы, в том числе за счет поставок израильских беспилотников и турецкого вооружения. Кроме того, богатый нефтью Азербайджан демонстрирует растущее стремление к независимости от российского влияния, активно развивая сотрудничество с Турцией и Израилем.

Также в WP отметили, что Москва традиционно рассматривает Кавказ как зону своих жизненных интересов. Однако текущая ситуация показывает, что российское влияние в регионе сталкивается с новыми вызовами. Особое беспокойство у Кремля вызывает активность Турции, которая через Азербайджан усиливает свои позиции в этом стратегически важном регионе.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис в отношениях между Москвой и Баку имеет глубокие корни. Азербайджан, обладающий значительными энергетическими ресурсами и транзитными возможностями, все меньше готов мириться с ролью младшего партнера. Это подтверждается и экономическими показателями — за последнее десятилетие ВВП страны вырос более чем в два раза.

Сейчас же Вашингтон обеспокоен растущим напряжением, которое может сыграть на роль в политике по всему Кавказу.

Ранее сообщалось, что, по данным Mash, азербайджанские силовики начали массово пугать россиян.