Сбой в движении произошел на оранжевой ветке московского метро
На оранжевой ветке метро Москвы произошла задержка поездов
Фото: [Московский метрополитен/Медиасток.рф]
На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро произошло временное увеличение интервалов между поездами. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Причина задержек поездов — внеплановая проверка состава на станции «Калужская» в самый разгар вечернего часа пик.
Первое сообщение о задержках появилось в 17:20. Уже через шесть минут, в 17:26, Дептранс сообщил о начале восстановления нормального графика движения. К 17:41 работа линии была полностью нормализована, станция вернулась к штатному режиму работы.
Таким образом, общее время задержек составило 21 минуту.
Ранее сообщалось, что в метро страдающему от боли мужчине пришлось помогать пассажирам из-за неработающего подъемника.