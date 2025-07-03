Сбой в движении произошел на оранжевой ветке московского метро

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро произошло временное увеличение интервалов между поездами. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Причина задержек поездов — внеплановая проверка состава на станции «Калужская» в самый разгар вечернего часа пик.

Первое сообщение о задержках появилось в 17:20. Уже через шесть минут, в 17:26, Дептранс сообщил о начале восстановления нормального графика движения. К 17:41 работа линии была полностью нормализована, станция вернулась к штатному режиму работы.

Таким образом, общее время задержек составило 21 минуту.

Ранее сообщалось, что в метро страдающему от боли мужчине пришлось помогать пассажирам из-за неработающего подъемника.