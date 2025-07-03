В российском зоопарке вылупился птенец Трамп

В ростовском зоопарке «Малинки» впервые родился птенец белоголового орлана. Это произошло еще в начале апреля, но сейчас ему дали имя — птенца назвали Трампом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора парка Элеонору Моргунову.

Стало известно, что пол птенца был неизвестен до недавнего времени и его думали назвать либо Меланией (если бы была самка), либо Трампом (если самец) как символ потепления отношений между США и Россией. Ведь именно белоголовый орлан является символом Штатов.

В этот четверг малыш Трамп вылетел из гнезда, начав свою взрослую жизнь в три месяца. Родители, добавили в зоопарке, все равно продолжают о нем заботиться. Оперение у птенца черное, но оно сохранится до четырех лет, а потом он станет похож на маму Ларису и папу Валеру. Пока Трамп ест мясо и взрослеет.

Ранее сообщалось, что в четверг между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.