В Китае запустили акцию в поддержку товаров под брендом «Сделано в России» ко Дню влюбленных

В Китае в честь традиционного праздника «Цисицзе», Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил акцию в поддержку отечественных товаров под брендом «Сделано в России»

В рамках акции с привлечением популярных блогеров в китайских социальных сетях с совокупной аудиторией 7 миллионов человек ведутся прямые эфиры, рассказывающие о российской продукции, под слоганом «“Сделано в России” — сделано с любовью».

Вдохновением для акции послужила реальная история любви русской девушки и студента из Китая, встретившихся на дружеском российско-китайском баскетбольном матче под знаменем бренда «Сделано в России», который прошел 19 июля в Москве.

В промоакции участвуют 45 производителей из 25 регионов России, в том числе 9 компаний из Москвы. В числе участников как известные федеральные бренды, так и небольшие региональные компании.

Пользователи китайских маркетплейсов в рамках акции знакомятся с товарами, которые можно подарить «второй половинке» в День влюбленных. В первую очередь — с отечественными кондитерскими изделиями: пряниками, шоколадом, вафлями, медовиком и конфетами, которые традиционно привлекают большое внимание китайских покупателей. Потребителям предлагаются и другие продукты питания, в том числе сыры, сухое молоко и алкогольные напитки. Четыре компании также представляют косметику и БАДы.

Продукцию, показанную во время стримов, можно в несколько кликов приобрести в национальном магазине Made in Russia Российского экспортного центра на ключевой электронной площадке Китая Douyin.

Очные деловые мероприятия в рамках акции ко Дню влюбленных проходят на площадке демонстрационно-дегустационного павильона РЭЦ в Китае. В них принимают участие 45 компаний из России и Китая в Харбине и 25 в Шанхае.