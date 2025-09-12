В Клину приближается к завершению строительство масштабного агрокомплекса

Фермерское хозяйство в деревне Болдыриха спроектировано для содержания 800 дойных коров и общего поголовья до 2 тысяч животных. Строительство корпусов находится на стадии завершения, примерно 80%. Работы ведутся параллельно по всем направлениям.

«Закончено возведение одного здания для содержания скота и четырех вспомогательных построек. В скором времени мы приступим к установке оборудования в зоне родов и последовательно будем переходить к оснащению других зданий. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – начало 2026 года», – проинформировал заместитель директора по строительству агрофирмы Владимир Мысин.

Агрофирма, получившая известность далеко за пределами региона, поставляет свою продукцию, изготовленную из молока клинского происхождения, в крупные торговые сети по всей стране. Сырье экстра-класса также используют для детского питания.

Крупный животноводческий комплекс в деревне Болдыриха – это второй крупный проект аграриев. Изначально компания начала свою деятельность с фермы в деревне Тархово, где сейчас содержится 600 голов скота. Именно там были протестированы все передовые технологии и инновации для будущего расширения производства.



Общий объем инвестиций в проект составляет 3,3 миллиарда рублей. Реализация проекта создаст 44 новых рабочих места.