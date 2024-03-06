В Клубе профессионалов алкогольного рынка заявили, что ужесточение контроля наращивает объемы «паленого» алкоголя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил правительству наделить власти регионов правом определять размер «радиусов трезвости» – зон вокруг образовательных, социальных, культурных и спортивных учреждений, в которых продажа алкоголя запрещена. По словам главы НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, объемы ежегодного оборота нелегального алкоголя на отечественном рынке достигают 26%, то есть почти 200 млн литров в год. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в таких условиях законодательные инициативы, которые направлены на регуляцию легального сегмента рынка алкогольной продукции, только усугубляют ситуацию и увеличивают численность недобросовестных торговцев спиртосодержащей продукцией.

По мнению эксперта, ключевой проблемой алкогольного рынка в РФ сегодня является огромный оборот нелегальной спиртосодержащей продукции. При этом в нашей стране одно из наиболее жестких законодательств касаемо производства и розничной продажи легального алкоголя.

Он подчеркнул, что заниматься регулированием продаж легального алкоголя нужно только после того, как будет решена проблема с оборотом нелегальной псевдоалкогольной продукции.