В Коломне предприниматели смогут получить субсидию свыше 1,6 млн рублей

Коломенских предпринимателей пригласили поучаствовать в полезном для округа конкурсе. Бизнесмены смогут получить солидную субсидию, а жители отдаленных населенных пунктов — необходимые товары.

Администрация г.о. Коломна запустила конкурс для предпринимателей, которые готовы заняться доставкой различных продовольственных и промышленных товаров в отдаленные населенные пункты Коломны и Озер. Участники смогут получить материальную помощь, субсидию на сумму более 1,6 млн. рублей. Это поможет поддержать бизнес, а также сделать жизнь населения отдаленных пунктов комфортнее.

Ознакомиться с картой доставки в поселения Коломны можно на интерактивной карте (https://rgis.mosreg.ru/v3/#/map?bbox=37.85078,54.83613,40.00471,55.59651&layers=400). Эта информация может пригодиться как бизнесменам, так и жителям. На карте отображаются время, место, дни приезда товаров и ассортимент.

Вопросы по конкурсу предприниматели могут задать отделу потребительского рынка администрации Коломны, обратившись по телефону 8-496-615-08-19 к Калякиной Наталье Петровне.