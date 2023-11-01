В Котельниках поддержали субсидиями малых и средних предпринимателей
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
В городском округе Котельники провели конкурсные отборы на предоставление финансовой помощи по направлениям «Модернизация» и «Социальное предпринимательство» для МСП. Об этом сообщил глава Котельников Сергей Жигалкин на своей странице в Telegram-канале.
«Встретился с победителями конкурсов для того, чтобы подписать документы на предоставление субсидий», - пояснил глава округа.
Конкурсная комиссия решила выделить субсидию на покупку оборудования для проведения занятий в Центре Молодежного Инновационного Творчества «ПРИЗМА» и на приобретение оборудования для проведения медицинского массажа в медицинском центре «CMD».
«В рамках конкурса по социальному предпринимательству принято решение компенсировать затраты за 3 месяца аренды помещений Оксане Камбуровой, руководителю группы кратковременного пребывания в детском саду «Любимка» и Ольге Котовой - руководителю центра развития для детей «Умники и Умницы», - дополнил Сергей Жигалкин.
Также глава Котельников обсудил с предпринимателями о взаимодействии бизнеса и власти, те меры помощи, которые оказывают представителям МСП, планы на ближайшее время и проекты строительства объектов социальной инфраструктуры в городском округе.
Уверен, что итогом рабочего общения станет дальнейшее плодотворное взаимодействие. Опираясь на все положенные меры поддержки, будем и дальше создавать в округе все условия для развития малого и среднего предпринимательства, - подчеркнул Жигалкин.