В Котельниках поддержали субсидиями малых и средних предпринимателей

В городском округе Котельники провели конкурсные отборы на предоставление финансовой помощи по направлениям «Модернизация» и «Социальное предпринимательство» для МСП. Об этом сообщил глава Котельников Сергей Жигалкин на своей странице в Telegram-канале.

«Встретился с победителями конкурсов для того, чтобы подписать документы на предоставление субсидий», - пояснил глава округа.

Конкурсная комиссия решила выделить субсидию на покупку оборудования для проведения занятий в Центре Молодежного Инновационного Творчества «ПРИЗМА» и на приобретение оборудования для проведения медицинского массажа в медицинском центре «CMD».

«В рамках конкурса по социальному предпринимательству принято решение компенсировать затраты за 3 месяца аренды помещений Оксане Камбуровой, руководителю группы кратковременного пребывания в детском саду «Любимка» и Ольге Котовой - руководителю центра развития для детей «Умники и Умницы», - дополнил Сергей Жигалкин.

Также глава Котельников обсудил с предпринимателями о взаимодействии бизнеса и власти, те меры помощи, которые оказывают представителям МСП, планы на ближайшее время и проекты строительства объектов социальной инфраструктуры в городском округе.