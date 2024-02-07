В Красногорске появятся рабочие места в новом предприятии по выпуску лечебного питания

Проект станет импортозамещающим и одним из важнейших в области медицины России. Строительство начнут на территории индустриального парка «Нахабино Парк» в г.о. Красногорск.

Инвестором проекта стала компания «Технологии Биосинтеза», которая специализируется на производстве питания для терапии пациентов, находящихся в реанимации и неспособных самостоятельно принимать пищу. Вложения в проект составили 1,3 млрд рублей.

Благодаря возведению предприятия в Красногорске появятся 120 рабочих мест.

«Завод начнет работать уже в 2026 году», — подтвердила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При этом землю в парке, где появится предприятие, взяли в рамках программы «Земля за 1 рубль». Это помогает развитию малого и среднего бизнеса на территории округа. Как уточнял глава г.о. Красногорск Дмитрий Волков, технологичная медицина и помощь предпринимателям — это основные направления развития для округа. По этой причине привлекают заинтересованных резидентов.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркнула, что для возведения проекта определили 2,8 гектара земли. Построят производственный и складской корпус, бытовые и административные помещения, лаборатории.

При этом предприятие станет значимым не только для округа и России: особое питание для пациентов начнут поставлять и за границу, в такие страны как Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия.