В Красноярском крае завершили строительство самого северного моста через Енисей

Енисейское управление Ростехнадзора приняло работы по возведению самого северного автомобильного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский.

«Работы завершены, нарушений не выявлено, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», – говорится в сообщении ведомства.

В строительство моста, которое началось в 2020 году, было инвестировано около 7 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Мост длиной 1195 метров стал уникальным инженерным сооружением. Он обеспечит круглогодичную транспортную связь с труднодоступными районами Нижнего Приангарья и Северо-Енисейского района Красноярского края. Сооружение должно заменить ненадежные паромные переправы летом и ледовую зимой.

Возведение моста обеспечит скорейшее освоение природных богатств региона.